Из-за аварии на теплосетях в Московском районе Минска изменилась работа школ и детских садов

В Московском районе Минска из-за повреждения тепломагистрали №59, на пересечении улиц Есенина и Рафиева, изменяется работа школ и детских садов, сообщает БЕЛТА.

Из-за аварийного отключения участков тепловых сетей с 18:00 21 января до 18:00 22 января будет отсутствовать отопление в ряде учреждений образования Московского района: лицей №1; гимназии №10, 174, 192; средние школы №26, 154, 160, 165, 170, 181, 206, 207, 208, 209, 213, 215; детские сады №94, 105, 128, 414, 430, 453, 455, 460, 496, 500, 513, 523, 524, 525, 541, 542, 544, 546, 547, 549, 551, 554, 555, 556, 557, 558, 560, 563, 564, 576.

“В детских садах будут организованы дежурные группы с горячим питанием. Просьба одевать детей потеплее, по возможности оставить дома. В учреждениях общего среднего образования занятия переносятся с пятницы, 22 января, на субботу, 23 января. Также будут организованы дежурные группы, в которых будет поддерживаться допустимая температура”, – сказали в пресс-службе Мингорисполкома.

Временно будет отсутствовать теплоснабжение потребителей по следующим адресам: ул.Алибегова, 6-44 (четные), 13-27 к.1, 2, 3 (нечетные); ул.Белецкого, 2-50 к.1, 2, 3 (четные); ул.Голубева, 20-28 (четные), 25, 27, 29, 31; ул.Громова, 14-26, 28, 30-46 (четные); ул.Гурского, 44 к.1,2,3; ул.Ельских, 2; ул.Есенина, 41-95, 58-64, 70-74 (четные), 66, 68, 76, 101,103, 109, 115, 135, 139 (нечетные); проспект Любимова, 10-46 к.1,2 (четные), 7-41 (нечетные); ул.Михайловская, 4, 10, 12, 14, 16; ул.Острожских, 4, 6, 8, 10, 12, 14; проспект Газеты “Звязда”, 35-71 (нечетные), 4 к. 1, 2, 3, 4-60 (четные); ул.Рафиева, 3 к.1, 2-53 (нечетные), 55, 81-113 (нечетные), 30, 32, 34, 36-58, 60, 64, 62, 66-80, 88 а, 88, 90, 92-100 (четные); ул.Сапеги, 3-15 (нечетные); ул.Слободская, 13-79 (нечетные); ул.Тышкевичей, 9, 15-19; ул.Я.Брыля, 2, 3, 3 а, 5, 7, 9, 21, 22, 24, 24 а, 26, 28, 30.

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