Фонд спортивной солидарности начал сбор подписей о приостановке экстрадиции Кудина

Фонд спортивной солидарности инициировал сбор подписей о приостановке экстрадиции задержанного в Москве бойца ММА Алексея Кудина. Текст открытого обращения беларусских и российских спортсменов адресован генпрокурору РФ, Олимпийскому комитету России, Комитету Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи и опубликован на странице Фонда в Facebook .

Инициаторы обращения просят не допускать экстрадиции многократного чемпиона мира по кикбоксингу и тайскому боксу из России в Беларусь, где, считают они, ему грозит политически мотивированное уголовное преследование и пытки. В тексте перечисляется ряд профессиональных заслуг Кудина и отмечается, что он является многодетным отцом.

Обращение подписано председателем Беларусского фонда спортивной солидарности, трехкратной призеркой Олимпийских игр Александрой Герасименей.

Виталий Гурков, многократный чемпион мира по тайскому боксу, записал видеообращение в поддержку Алексея Кудина, где обратился к спортивным соперникам и друзьям, с просьбой поддержать задержанного в Москве Алексея Кудина.

Представители Фонда просят спортсменов подписать обращение до 12:00 22 января по минскому времени.

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