Facebook и Википедия «похоронили» Наталью Эйсмонт

Несмотря на то, что Facebook перевел страницу пресс-секретаря Лукашенко в режим «мемориализации», то есть фактически «похоронил», на телефонные звонки Наталья Эйсмонт отвечает.

О ее смерти до недавнего момента сообщала и российская версия «Википедии», указывая дату смерти 22 января.

Для того, чтобы придать странице статус «мемориальной», необходимо отправить в Facebook соответствующий запрос, заполнив определенную форму.

«Мы устанавливаем памятный статус для аккаунта умершего человека, если нас просит об этом его родственник или близкий друг», — поясняет Facebook.

Теперь на странице Эйсмонт вся ее личная информация приводится в прошедшем времени. А в ленте можно разместить «памятные фото и воспоминания», чтобы «почтить ее память».

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