Чемпионат мира по хоккею готовится принять Братислава

Словацкий союз хоккея и Международная федерация хоккея (IIHF) приступили к переговорам об организации в Братиславе матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года, которые должны была пройти в Беларуси и Латвии (Риге),сообщает ТАСС.

После лишения Беларуси права провести совместно с Латвией мировое первенство, Международная федерация хоккея начала переговоры со Словакией.

В данный момент рассматривается бюджет чемпионата мира и ведется обсуждение организационных вопросов. Конкретных решений пока не принято,но Словакия заинтересована в проведении турнира в своей столице. Тем более, что два года назад там уже проходил чемпионат мира по хоккею в Братиславе и городе Кошице (Восточная Словакия).

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