Забастовщики “Беларуськалия” ответили на предложение восстановиться на работе

Стачком ” Беларуськалия” ответил на заявление компании, что она готова принять обратно уволенных бастующих.

Под давлением норвежской компании Yara руководство “Беларуськалия” сообщило, что снимет с уволенных шахтеров все взыскания и ожидает от них заявления о принятии на работу.

Забастовщики заявили в ответ, что не будут вести никаких переговоров с руководством “Беларуськалия”, передает “Еврорадио”.

“Предложение возобновить членов забастовки на работе — это ширма для норвежской компании Yara для заключения нового контракта. А также попытка развалить забастовку. Мы знаем, что восстановленные работники всё равно через некоторое время после того, как ситуация успокоится, будут уволены по надуманным основаниям. Инакомыслие на “Беларуськалии” никогда не приветствовалось”, — говорится в ТГ-канале стачкома.

Шахтёры подчёркивают, что они начали забастовку, так как не могли мириться с беззаконием в Беларуси. Поэтому речь о прекращении забастовки, по их словам, можно будет вести только после того, как будут выполнены законные требования:

— признать результаты выборов 9 августа 2020 года недействительными;

— прекратить преследование за гражданскую позицию;

— освободить всех политических заключённых и участников мирных протестов;

— начать уголовные дела на сотрудников силовых структур, которые нарушали закон;

— провести новые честные выборы;

— привлечь Александра Лукашенко и Лидию Ермошину к ответственности за преступление против народа и фальсификацию выборов.

“Важно сейчас не поддаваться на уступки и подачки преступной власти. У нас одна цель — сменить режим, который нарушает базовые права людей”, — констатируют забастовщики.

Поделиться ссылкой:



