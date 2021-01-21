В Минском районе водитель привязал к автомобилю 4 тюбинга с детьми

«В адрес УГАИ УВД Миноблисполкома поступило видео, на котором видно, что к автомобилю “Фольксваген Туран” привязаны за трос 4 тюбинга с 5 несовершеннолетними детьми. Столь опасное развлечение проходило в поселке Боровляны. К счастью, никто не пострадал. В отношении 44-летнего водителя столь экстремального развлечения составлен протокол об административном правонарушении по ч.5 ст.18.22 КоАП», – сообщили БЕЛТА в ГАИ.

Госавтоинспекция напоминает, что тюбинг набирает ту скорость, с которой едет автомобиль и может разгоняться до 80 км/ч. В этом случае управлять «ватрушкой» нет возможности. При торможении автомобиля, повороте, обрыве троса крепления тюбинг может отлететь под колеса машины или столкнуться с другими транспортными средствами, людьми и препятствиями. Из-за ложного ощущения безопасности катание на нём часто приводит к тяжелым травмам, но самое страшное последствие – это гибель человека.

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