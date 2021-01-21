В интернет попали характеристики Huawei Mate X2 после сертификации в Китае

Китайский сертифицирующий орган TENAA, который регулярно даёт свои неофициальные «анонсы» о технических характеристиках новых устройств, и в этот раз стал первым. Один из специалистов бюро опубликовал в соцсети Weibo параметры Huawei Mate X2. Официального подтверждения пока нет.

Согласно утечке, инженерный образец Mate X2 будет весить 295 грамм при размерах 161,8 × 145,8 × 8,2 мм. Он получит внутренний экран диагональю 8,01 дюйма и внешний дисплей размером 6,45 дюйма.

Устройство будет оснащено пятью камерами. Фронтальная – 16-мегапиксельная камера. На задней панели разместят четыре фотокамеры: основная 50 Мп и три дополнительных — 16 Мп, 12 Мп и 8 Мп. Ожидается, что эти камеры будут поддерживать 10-кратное оптическое увеличение.

Кроме того: процессор Kirin 9000 и батарея ёмкостью 4400 мА·ч, которая будет поддерживать быструю зарядку 65 Вт. Планируется, что Huawei Mate X2 будет поставляться с операционной системой Android 10.

Предположительно, устройство станет преемником Huawei Mate Xs, который презентовали в феврале 2020 года. Как отмечает PLAYFULDROID, получение сертификации TENAA может намекать на скорое появление устройства на рынке.

Поделиться ссылкой:



