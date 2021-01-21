Учёные выяснили как предотвратить рассеянный склероз

Согласно новому исследованию Йельского университета, опубликованного в Журнале клинических исследований (The Journal of Clinical Investigation) ,аномальный ответ иммунной системы, который вызывает рассеянный склероз, атакуя и повреждая центральную нервную систему, может быть вызван нехваткой в жировой ткани пациентов олеиновой кислоты. Открытие предполагает, что изменение диеты может помочь в лечении некоторых людей с аутоиммунным заболеванием.

Олеиновая кислота – это мононенасыщенная жирная кислота, которая в больших количествах содержится, например, в кулинарных маслах, мясе (говядине, курице и свинине), сыре, орехах, семенах подсолнечника, яйцах, макаронах, молоке, оливках и авокадо.

Согласно исследованию учёных, нехватка олеиновой кислоты приводит к потере метаболических сенсоров, активирующих Т-клетки, которые опосредуют реакцию иммунной системы на инфекционное заболевание, как выяснила команда Йельского университета. Без подавляющего действия этих регуляторных Т-клеток иммунная система может атаковать здоровые клетки центральной нервной системы и вызвать потерю зрения, боль, нарушение координации и другие ослабляющие симптомы рассеянного склероза.

Когда исследователи вводили олеиновую кислоту в жировую ткань пациентов с рассеянным склерозом, в лабораторных экспериментах, уровни регуляторных Т-клеток увеличивались.

Учёные, занимающиеся исследованием: Сэйдж Л. Помпура, Дэвид А. Хафлер, Аллон Вагнер и другие, отметили, что возможно, одним из факторов сохранения здоровья является правильная диета, при которой жировые клетки пациента обогащаются олеиновой кислотой.

Дэвид А. Хафлер также обратил внимание на то, что ожирение вызывает нездоровые уровни воспаления и является фактором риска развития рассеянного склероза. На основании этого учёные планируют изучить роль диеты при рассеянном склерозе, для подтверждения ее эффективности.

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