Спектакль о Франциске Скорине покажут в онлайне для всего мира

На видеосервисе Voka 23 января пройдет трансляция спектакля Республиканского театра белорусской драматургии «Кар’ера доктара Рауса». Он поставлен по пьесе Виктора Мартиновича, главный герой которой – Франциск Скорина.

Все желающие смогут увидеть постановку бесплатно из любой точки мира. Онлайн-показ начнется в 19:00, сообщает belmir.by.

Спектакль рассказывает не столько о достижениях белорусского первопечатника, сколько о том, что испытывает человек, который ведет других за собой и чего может стоить одержимость передовыми идеями. Жанр постановки обозначен как исторически неточная трагикомедия, так что художественного вымысла здесь не меньше, чем достоверных фактов.

«Кар’ера доктара Рауса» была поставлена режиссером и художественным руководителем РТБД Александром Гарцуевым в апреле 2017 года – к 500-летию белорусского книгопечатания. До сих пор это один из самых популярных и любимых зрителями спектаклей в репертуаре театра.

Многокамерная художественная съемка в высоком качестве позволит каждому зрителю максимально погрузиться в атмосферу театрального зала и увидеть все, что происходит на сцене, с разных ракурсов. Присоединиться к просмотру можно с любого устройства и в сети любого оператора после авторизации в приложении Voka или на сайте voka.tv по номеру мобильного телефона.

Показ спектакля «Кар’ера доктара Рауса» продолжает серию прямых трансляций из Республиканского театра белорусской драматургии, которые видеосервис Voka начал проводить в 2020 году. Благодаря этому зрители уже смогли увидеть онлайн-премьеру трагикомедии «Профіт», а также праздничный вечер «Наш Караткевіч», приуроченный к 90-летию Владимира Короткевича.

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