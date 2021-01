Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола — он забил 760 мячей

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду установил единоличный рекорд по числу голов, забитых в официальных матчах.

20 января он забил свой 760-й мяч в карьере в игре между «Ювентусом» и «Наполи» за Суперкубок Италии. Матч закончился с общим счетом 2:0.

Very happy with my 4th title in Italy… We are back! This is the Juve we love, this is the team we trust and this is the spirit that will lead to the wins we want! Well done, guys! Fino Alla Fine! 🏆🏳️🏴💪🏽 pic.twitter.com/NoU2ux39gW

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) January 20, 2021