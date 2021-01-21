Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола — он забил 760 мячей

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду установил единоличный рекорд по числу голов, забитых в официальных матчах.

20 января он забил свой 760-й мяч в карьере в игре между «Ювентусом» и «Наполи» за Суперкубок Италии. Матч закончился с общим счетом 2:0.

Very happy with my 4th title in Italy… We are back! This is the Juve we love, this is the team we trust and this is the spirit that will lead to the wins we want! Well done, guys! Fino Alla Fine! 🏆🏳️🏴💪🏽 pic.twitter.com/NoU2ux39gW — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) January 20, 2021

Таким образом, Роналду опередил бывшего нападающего сборных Австрии и Чехословакии Йозефа Бицана, выступавшего в 1950-е годы. На его счету 759 голов в официальных матчах. Ранее Роналду также превзошел по этому показателю бразильского футболиста Пеле (757 голов).

Как отмечает Sports.ru, существуют также альтернативные подсчеты и данные о количестве забитых мячей бомбардирами прошлых лет. Так, по сведениям Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF), Бицан забил 805 голов, бывший форвард сборной Бразилии Ромарио — 772, а Пеле — 767.

В общей сложности 35-летний Роналду забил 5 голов за «Спортинг», 118 голов за «Манчестер Юнайтед», 450 голов за мадридский «Реал», 85 голов за «Ювентус» и 102 гола за сборную Португалии.

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