Раскрыта цена наряда Мелании Трамп на последнем рейсе в качестве первой леди

Бывший глава США Дональд Трамп и его супруга Мелания совершили последний перелет на лайнере Air Force One в качестве президентской пары. Стоимость наряда, в котором экс-первая леди была во время рейса, раскрыли журналисты New York Post, пишет lenta.ru.

Супруги прилетели в Палм-Бич, штат Флорида, из Вашингтона в среду, 20 января, за час до инаугурации 46-го президента Джо Байдена.

Мелания вышла из самолета в длинном платье свободного кроя с пестрым оранжево-синим принтом. По информации издания, наряд представлен в ассортименте итальянского люксового бренда Gucci, его цена составляет 3700 долларов.

По прибытии в город пара поприветствовала встречавших их сторонников, а затем отправилась в свою курортную резиденцию Мар-а-Лаго. Отмечается, что ни Дональд Трамп, ни Мелания не надели при этом защитных масок.

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