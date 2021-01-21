Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

Министерство здравоохранения опубликовало свежие данные по заболеванию коронавирусом. За последние сутки выявлено 1 804 новых случая. Выписаны 2 378 пациентов.

Всего в Беларуси, с начала пандемии, было зарегистрировано 232 298 человек с положительным тестом на Covid-19. Выздоровели 216 744, за весь период умерли 1 619 пациентов. На данный момент официально болеют 13 935 человек.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 96 958 794 заболевших COVID-19, умерли от этой инфекции 2 077 096 человек.

Также, Всемирная организация здравоохранения сообщила в своем еженедельном эпидемиологическом обновлении, что уже в 60 странах мира отмечается заражение «Британским» штаммом COVID-19, который эффективен по заражению на 56%. А в 23 странах обнаружено заражение «африканским штаммом», который способен повторно заражать людей, «обходя» действия антител.

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