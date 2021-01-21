Голодовки в Беларуси: резонансные и подзабытые истории

От 1990-х и до наших дней.

19 января адвокат Дмитрий Лепретор посетил в жодинской тюрьме политзаключенного Игоря Лосика. Создатель телеграм-канала «Беларусь головного мозга» находится под стражей с 25 июня 2020-го.

Изначально его обвиняли по ч.1 ст.342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). 15 декабря блогеру предъявили новое обвинение — по ст.13 и ч.2 ст.293 УК (приготовление к участию в массовых беспорядках). В тот же день он объявил голодовку.

По словам адвоката, Игорь чувствует себя неважно, у него появились проблемы с артериальным давлением, беспокоит слабость. При этом он говорит, что будет продолжать голодовку и дальше.

Ранее с призывом отановить голодовку к Игорю Лосику обратились Светлана Тихановская и многие другие неравнодушные.

«Салідарнасць» предлагает вспомнить другие случаи политических голодовок в истории независимой страны, в том числе и тех, которые проходили вне тюремных стен.

Юрий Ходыко и Вячеслав Сивчик

Весна 1996-го, лидеры Белорусского Народного Фронта Юрий Ходыко и Вячеслав Сивчик были арестованы после Чернобыльского шляха. Оба в СИЗО начали голодовку. Голодовка в тюрьме для обоих закончилась в больнице, Сивчика из-за резкого ухудшения самочуствия пришлось переводить в реанимацию.

За политиков вступились Василь Быков, Рыгор Барадулин, Станислав Шушкевич и десятки других известных белорусов. Кроме того, к властям страны с требованием освободить политзаключенных обращались лауреат Нобелевской премии поэт Чеслав Милош, писатель Станислав Лем, композитор Кшиштоф Пендерецкий.

Ходыко и Сивчика освободили после звонка из Москвы — за них вступился российский президент Борис Ельцин.

— Канечне, мы сьвядома пайшлі на галадоўку. Мы пайшлі, разумеючы, што трэба яе трымаць доўга, настойліва, і былі перакананы, што на гэтым гісторыя галадоўшчыкаў і скончыцца. Гэта аптымізм быў такі тады, — спустя годы говорил в одном из интервью Юрий Ходыко.

К сожалению, этим словам не суждено было стать пророческими. За последнюю четверть столетия многим белорусам пришлось прибегать к крайней мере воздействия на власти.

Андрей Климов

Депутат Верховного Совета 13-го созыва Андрей Климов был арестован в 1998-м. Сухая голодовка в знак протеста закончилась потерей сознания спустя пять дней. Через год Климов голодал 15 дней, добившись улучшения условий содержания, но и подорвав при этом собственное здоровье.

Николай Автухович

Предприниматель из Волковыска Николай Автухович — один из рекордсменов по части суммарной продолжительности голодовок в тюрьме. В 2005-2006 годах он голодал 74 дня, добившись перевода из СИЗО под домашний арест. В 2009-м — три месяца, в 2010-м еще 8 дней, добиваясь лечения у стоматолога.

Сергей Скребец

В 2005-м экс-депутат парламента Сергей Скребец был задержан по обвинению в попытке дать взятку. Объявил голодовку, которую держал 40 дней, подорвав здоровье и потеряв 30 кг веса. В одном из первых интервью на свободе он рассказал, что голодовка — это крайняя мера в тюрьме:

— Па-іншаму немагчыма. Ніхто нікога не слухае. Калі жадаеш звярнуць увагу на свае праблемы, застаецца толькі абвясціць галадоўку. Пракуратура, якая выконвае наглядныя функцыі, у змове з працаўнікамі Дэпартамента выканання пакаранняў. Туды звяртацца бессэнсоўна.

Анджей Почобут

В 2006-м гродненского журналиста Анджея Почобута отправили на сутки якобы за нецензурную брань. Под арестом он пять дней держал сухую голодовку, в итоге попав в больницу. Позже у него появились проблемы с почками.

Александр Козулин

Экс-кандидат в президенты Александр Козулин, осужденный в 2006-м за события 25 марта, голодал в заключении 53 дня и потерял в весе 40 кг.

Андрей Бондаренко

В 2009-м правозащитник Андрей Бондаренко, отбывавший тюремный срок по экономической статье, голодал 30 дней. Тот приговор был в итоге пересмотрен, Бондаренко признали невиновным, он добился компенсации от государства.

Николай Статкевич

Политик Николай Статкевич не раз прибегал к голодовке, находясь в заключении. В декабре 2010-го, в день выборов, он был арестован и отправлен в СИЗО КГБ. Объявив голодовку, он отказывался от еды 24 дня.

Сергей Коваленко

Витебский активист КХП-БНФ Сергей Коваленко стал известен после того, как в январе 2010-го разместил на городской елке бело-красно-белый флаг. Он был арестован и на два месяца помещен в СИЗО. В 2011-м был осужден за нарушение условий отбывания наказания и отправлен в колонию.

В заключении Коваленко не раз объявлял голодовку, проведя без еды около около трех месяцев, из-за чего в итоге потерял в весе 40 кг.

Дмитрий Дашкевич

Активист Дмитрий Дашкевич голодал дважды: 21 день в 2010-м и 15 дней в колонии в Мозыре в 2012-м. В тот раз он добился улучшения условий содержания и отношения к себе со стороны персонала ИК.

В наши дни Дашкевич обратился к Лосику с просьбой остановить голодовку.

Владимир Кондрусь

Фигурант дела о массовых беспорядках 19 декабря 2010-го Владимир Кондрусь попал в СИЗО в 2016-м. Там он объявил голодовку.

По словам его родителей, на свидании они увидели сына в состоянии «полутрупа». Кондруся внесли на носилках, он смог пообщаться с родителями лишь пять минут. В итоге его перевели в тюремную больницу.

Юрий Рубцов

В 2014-м гомельский активист Юрий Рубцов держал 30-дневную голодовку, отбывая два административных ареста. Голодовка закончилась для него госпитализацией.

Голодовки вне тюремных стен, акты солидарности

Резонансные голодовки в Беларуси происходят не только в местах заключения. Приведем несколько примеров коллективных и одиночных голодовок.

2006

Участники незарегистрированного властями «Молодого фронта» проводили голодовку в знак протеста против преследования членов организации. В тот год лидеров и активистов судили за участие в незарегистрированной организации (которой сами же власти отказывали в регистрации).

В том же году прихожане минской протестантской церкви «Новая жизнь» 23 дня держали пост-голодовку в знак протеста против попыток городских властей забрать у них здание церкви — бывшего коровника.

2009

Снова задержали Николая Автуховича, а вместе с ним и его друзей-предпринимателей Владимира Осипенко и Юрия Леонова. В знак солидарности с задержанными в стране прошли голодовки, в том числе и среди «молодофронтовцев».

2011

Блогер и журналист Дмитрий Галко решил поддержать голодовкой фигуранта дела 19 декабря 2010-го Никиту Лиховида.

Голодовка длилась 20 дней и была прекращена после того, как свой протест остановил Лиховид.

«Заведомое самоубийство, во что неизбежно превращалась бессрочная голодовка без солидарных действий в поддержку ее требований, в мои планы не входило», — пояснил свой мотив Галко.

2020

В апреле 2020-го женщины из объединения «Движение 328» начали голодовку с целью привлечения внимания к проблеме осужденных по «наркотической статье». Они также пытались добиться встречи с Александром Лукашенко. Голодовка длилась 14 дней.

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