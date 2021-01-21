ДФР проводит проверку должностных лиц “Офиса по правам людей с инвалидностью”

Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля проводятся проверочные мероприятия в отношении должностных лиц учреждения «Офис по правам людей с инвалидностью».

Об этом говорится в сообщении на сайте Комитета госконтроля.

“Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь, проводится проверка в отношении должностных лиц просветительского правозащитного учреждения «Офис по правам людей с инвалидностью» и иных лиц по вопросам возможного неправомерного завладения в период с 2020 года по настоящее время денежными средствами, полученными учреждением в виде благотворительных взносов и международной помощи для целей оказания помощи гражданам Республики Беларусь с инвалидностью”, – говорится в сообщении.

Сообщается, что по результатам проверки с учетом собранных материалов будет принято решение в рамках действующего уголовно-процессуального законодательства.

“Офис по правам людей с инвалидностью” оказывает правовую помощь, консультирование в вопросах прав людей с инвалидностью и реализации этих прав. “Офис” проводит семинары и тренинги, круглые столы, издает тематическую литературу, а также дает экспертные заключения в вопросах, связанных с правами людей с инвалидностью.

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