Белорус Влад Бумага возглавил Топ-10 YouTube-каналов по влиятельности в России

Белорусский блогер Влад Бумага (А-4) занял первое место в Топ-10 YouTube-каналов по индексу влиятельности социального медиа (SM Influence) в России.
Такое исследование опубликовала российская компания «Медиалогия».
Топ-10 каналов по индексу влиятельности в России:
- A4 — 960;
- Marmok — 935;
- SlivkiShow — 932;
- TheBrianMaps — 926;
- Like Nastya — 922;
- HiMan — 900;
- вДудь — 870;
- Алексей Навальный — 861;
- ЛИТВИН — 851;
- Дима Масленников — 840.
Ранее А-4 возглавил Топ-10 каналов на российском YouTube, которые набрали самое большое количество подписчиков в 2020 году.
Ранее Влад Бумага был признан самым популярным видеоблогером в Беларуси.
Влад Бумага — белорусский видеоблогер, певец, владелец каналов «А4» и «А5» на YouTube, инстаблогер.
В 2020 году компания Влада «ЧЕТЫРЕАЧЕТЫРЕ» стала резидентом Парка высоких технологий. Компания занимается разработкой программного обеспечения для аналитики состояния и динамики зрительского интереса на видеоплатформах.