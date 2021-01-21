Белорус Влад Бумага возглавил Топ-10 YouTube-каналов по влиятельности в России

Белорусский блогер Влад Бумага (А-4) занял первое место в Топ-10 YouTube-каналов по индексу влиятельности социального медиа (SM Influence) в России.

Такое исследование опубликовала российская компания «Медиалогия».

Топ-10 каналов по индексу влиятельности в России:

A4 — 960; Marmok — 935; SlivkiShow — 932; TheBrianMaps — 926; Like Nastya — 922; HiMan — 900; вДудь — 870; Алексей Навальный — 861; ЛИТВИН — 851; Дима Масленников — 840.

Ранее А-4 возглавил Топ-10 каналов на российском YouTube, которые набрали самое большое количество подписчиков в 2020 году.

Ранее Влад Бумага был признан самым популярным видеоблогером в Беларуси.

Влад Бумага — белорусский видеоблогер, певец, владелец каналов «А4» и «А5» на YouTube, инстаблогер.

В 2020 году компания Влада «ЧЕТЫРЕАЧЕТЫРЕ» стала резидентом Парка высоких технологий. Компания занимается разработкой программного обеспечения для аналитики состояния и динамики зрительского интереса на видеоплатформах.

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