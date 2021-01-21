«Беларуськалий»: с работников сняты дисциплинарные взыскания, уволенные могут быть приняты обратно

«Беларуськалий» готов взаимодействовать с норвежской компанией Yara на долгосрочной основе в области промышленной безопасности и принять специалистов компании для мониторинга производственных процессов. Кроме того, уволенные ранее работники могут снова быть приняты на работу, если подадут заявления. Соответствующий пресс-релиз был опубликован 20 января на сайте «Беларуськалия», сообщает TUT.BY.

— Мы находимся в постоянном контакте и продолжим в дальнейшем сотрудничество с компанией «Яра» в вопросах обеспечения безопасности условий труда, улучшения здоровья и повышения социального уровня наших работников, — говорится в пресс-релизе «Беларуськалия». — Руководством предприятия принято решение о снятии дисциплинарных взысканий с работников предприятия (пресс-релиз от 17 декабря 2020 года), а уволенные ранее работники могут быть приняты обратно на работу в ОАО «Беларуськалий» в случае подачи ими соответствующих заявлений.

Также администрация «Беларуськалия» обсудила вместе с профсоюзными организациями предприятия повышение эффективности работы общественного контроля за безопасностью производства. В ближайшее время наниматель и профсоюзы внесут соответствующие предложения по усовершенствованию «Положения по работе общественных инспекторов».

20 января Светлана Тихановская и президент Yara Свейн Торе Холзетер провели онлайн-встречу, во время которой обсудили ситуацию на «Беларуськалии». Об этом сообщает телеграм-канал Тихановской.

— Светлана Тихановская напомнила, что Yara предлагала пересмотреть контракт с «Беларуськалием», если репрессии на предприятии продолжатся. Крайне важно, чтобы Yara говорила о том, какие условия выставляет «Беларуськалию». Торе Холзетер заявил, что компания будет отстаивать этические принципы ведения бизнеса и продолжать заступаться за рабочих «Беларуськалия», — говорится в сообщении.

Офис Светланы Тихановской и Yara будут следить за развитием ситуации, чтобы «слова подтвердились действиями».

Норвежская компания Yara — крупнейший мировой производитель удобрений и один из основных торговых партнеров «Беларуськалия».

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