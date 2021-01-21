Байден отменил самые скандальные указы Трампа

Президент США Джо Байден, только что вступивший в должность, подписал документы, отменяющие громкие решения его предшественника Дональда Трампа.

Так, Байден подписал указ о возвращении страны во Всемирную организацию здравоохранения. Трамп летом прошлого года заявил, что США выйдет из состава ВОЗ и прекратит ее финансирование, поскольку организация якобы скрыла масштабы пандемии коронавируса в интересах Китая.

Кроме того, США решением Байдена возвращаются в Парижское соглашение по климату, из которого страну также вывел Трамп. Официально США снова присоединятся к договору 19 февраля, сообщили в ООН.

Также Байден остановил строительство стены на границе с Мексикой и отменил режим ЧС на границе, благодаря которому администрация Трампа направляла средства на постройку стены из бюджетов разных ведомств. Подписан документ и об отмене ограничений на въезд в США представителей ряда стран Ближнего Востока, которые были известны как «Запрет на мусульман».

Во время своей предвыборной кампании Байден обещал отменить все эти указы Трампа и нормализовать участие США в международных соглашениях, а также ситуацию с мигрантами.