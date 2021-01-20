Видео ФБК о “дворце Путина” за сутки посмотрели более 25 млн человек

Видеорасследование фонда Навального о самом большом особняке в РФ с ледовой площадкой смотрят со скоростью почти миллион просмотров в час.

Фильм Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального “Дворец для Путина. История самой большой взятки”, опубликованный накануне на YouTube, в среду, 20 января, набрал более 25 млн просмотров, пишет DW. По сведениям ФБК, дворец, стоимость которого оценивается в 100 млрд рублей, строится и содержится за счет госкомпаний “Роснефть” и “Транснефть”, возглавляемых двумя ближайшими друзьями президента РФ Владимира Путина – Игорем Сечиным и Николаем Токаревым.

ФБК обнародовал архитектурный план строения, возведенного у мыса Идокопас в Геленджике. По данным расследователей, здание с площадью 17 691 квадратный метр является самым большим частным жилым домом в России. На прилегающей территории расположены ледовый дворец, церковь, оранжерея, чайный домик и тоннель с видом на море.

Реакция Кремля на расследование о “дворце Путина”

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на вопрос журналистов о расследовании ответил, что “ничего нового” в фильме “не представлено”. Он также заявил, что подобные материалы являются “лохотроном” и создаются “жуликами” для изъятия денег у населения.

“РосУзник”: “Матросская тишина” перестала принимать корреспонденцию

Между тем СИЗО “Матросская тишина” в Москве, куда был помещен Навальный 17 января, перестало принимать письма. Согласно скриншоту, который опубликовал в Twitter штаб помощи задержанным на политических акциях “РосУзник”, в СИЗО “обработка корреспонденции временно приостановлена по техническим причинам”.

Что же это за техническая причина? pic.twitter.com/w9WaLMYQv0 — Почта РосУзника (@RosUznik) January 20, 2021

Между тем жена Алексея Навального Юлия опубликовала на своей странице в Instagram фотографию машины, из которой, по ее мнению, за ней ведется слежка. “Вон та машина уже сутки стоит возле моего дома – это меня караулят оперативные сотрудники полиции. Ну а чему удивляться – вчера мы увидели, что они стали практиковать выездные заседания “троек”, теперь – что они преследуют меня как жену врага народа”, – написала Навальная.

ЕС и НАТО призвали освободить Навального

Навальный в августе был отравлен в России запрещенным боевым отравляющим веществом из группы “Новичок” и затем перевезен на лечение в Германию. После курса реабилитации он 17 января вернулся в Россию и сразу же был задержан , а затем арестован на 30 суток. Представители Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) заявили, что оппозиционер находился в розыске за нарушение условного срока наказания по делу “Ив Роше”.

Навальный обвиняет в попытке своего убийства Путина и Федеральную службу безопасности (ФСБ). Более 50 стран – участниц ОЗХО призвали Россию расследовать отравление политика. Журналисты Bellingcat и The Insider опубликовали расследование о группе возможных сотрудников ФСБ, вероятно, причастных к отравлению. Власти РФ отрицают все обвинения. ЕС и Великобритания ввели санкции за отравление Навального. С призывом об освобождении Навального выступили ЕС, НАТО, Германия, США и другие страны.

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