Джо Байден принёс присягу в качестве 46-го президента Соединённых Штатов

В Вашингтоне проходит церемония инаугурации на пост президента США политика-демократа Джо Байдена, победившего на выборах 3 ноября, передает “Радио Свобода”.

Байден принёс присягу на торжественной церемонии у Капитолия вместе с избранным вице-президентом Камалой Харрис – первой в истории страны женщиной на этой должности. Сам 78-летний Джо Байден – старейший американский политик, который занимает пост главы государства. Он станет 46-м президентом США.

Телеканал “Настоящее время” ведёт в среду прямую трансляцию с места событий:

Байден родился в католической семье среднего класса во время Второй мировой войны. Он – второй президент-католик в истории США (первым был Джон Кеннеди). Для принесения присяги Байден выбрал Библию, которая хранится в его семье с 1893 года. Он уже клялся на ней в качестве вступающего в должность сенатора и вице-президента.

Байден провел в политике почти 50 лет до того, как завоевал главный пост в стране. Когда он стал сенатором США в первый раз, ему было всего 29 лет. Его первая жена и дочь, которой только исполнился год, погибли в автомобильной катастрофе через несколько недель после того, как Байден был впервые избран сенатором в 1972-м. Через пять лет после смерти первой жены Байден создал новую семью, с учительницей английского языка Джилл Джейкобс.

Уходящий президент, республиканец Дональд Трамп, не будет участвовать в церемонии инаугурации и символической передачи власти. Рано утром 20-го января он покинул Белый дом, чтобы позднее на борту президентского самолёта вылететь во Флориду и продолжить жить уже как частное лицо. Вице-президент Майк Пенс, в отличие от Трампа, на инаугурации Джо Байдена присутствует, наряду со многими законодателями-республиканцами. Из бывших президентов страны в церемонии участвуют Джордж Буш-младший, Билл Клинтон и Барак Обама.

Национальный гимн перед гостями и зрителями торжественной церемонии исполнила Леди Гага.

Церемония инаугурация после штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа 6 января проходит при повышенных мерах безопасности. Территория вокруг здания Конгресса окружена забором и проволочным заграждением. Власти также закрыли Национальную аллею, дороги и станции метро в центре Вашингтона. За порядком следят тысячи полицейских и 25 тысяч бойцов Национальной гвардии. В городе продолжает действовать режим чрезвычайного положения.

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