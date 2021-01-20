В Швейцарии могут запретить правительству вводить ограничения из-за коронавируса

Граждане Швейцарии, предложили провести референдум по вопросу о лишении правительства законных полномочий издавать приказ о карантине и других пандемических ограничениях для замедления пандемии Covid-19. Об этом пишет The Wall Street Journal.

На прошлой неделе власти Швейцарии ужесточили карантинные ограничения и продлили их до конца февраля. Все магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости, закрыли, всех сотрудников организациям обязали перевести на удаленную работу.

Но в важных политических и экономических шагах, право голоса остается за народом Швейцарии. Для того, чтобы провести общенациональное голосование необходимо собрать 50 000 подписей. Активисты и члены ассоциации «Друзья конституции» уже собрали 86 000 подписей и референдум может состояться уже в июне 2021 года.

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