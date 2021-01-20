В Минске формируются очереди на прививку от коронавируса

19 января В Беларуси началась вакцинация «Спутником V» медиков, которые находятся в зоне риска. Минздрав сообщает, что прежде всего будут привиты 2285 медработников Минска, 3460 Брестского региона, 3260 — Витебского, 4365 — Гомельского, 1735 — Гродненского, 1610 — Могилевского, 2485 — Минской области. Около 800 доз предусмотрены для медработников республиканских учреждений.

Затем, планируется, что будут прививать педагогов, специалистов, которым в силу особенностей профессии приходится много контактировать с людьми — соцработников. И уже в апреле начнут прививать всех желающих.

Как выяснил TUT.BY, в некоторых поликлиниках Минска уже начали собирать данные тех, кто хотел бы привиться от коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V». Так в Минске уже составляют списки пациентов, которые относятся к территории обслуживания в 21-й центральной районной поликлинике Заводского района, в 1-й центральной районной поликлинике Центрального района, в 22-й поликлинике столицы. В других поликлиниках данные пока не собирают.

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