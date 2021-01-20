В МИД рассказали, кто представит Беларусь на инаугурации Байдена

В соответствии с принятой в США протокольной практикой делегации зарубежных государств приглашаются на мероприятие на уровне глав своих дипломатических миссий. Аналогичное приглашение поступило и в адрес белорусской стороны.

Планируется, что Беларусь будет представлена на уровне руководителя посольства в Вашингтоне, сообщил пресс-секретарь МИД Андрей Глаз. Ныне его возглавляет Временный поверенный в делах Дмитрий Басик.

Напомним, назначенный в прошлом году послом Беларуси в США Олег Кравченко скончался после коронавируса месяц назад.

Инаугурация 46-го Джозефа Байдена начнется в 20.00 по минскому времени. Ранее сообщалось, что на нее была приглашена Светлана Тихановская. Позже стало известно, что она намерена посетить Вашингтон «в течение недели инаугурации».

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