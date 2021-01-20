В Беларусь идет резкое потепление

Белорусские синоптики предупредили об оранжевом уровне опасности в четверг из-за резкого потепления.

“21 января ожидается резкое изменение погодных условий: в дневные часы максимальная температура воздуха по стране составит -2..+4”, – проинформировали Белгидромете.

По информации синоптиков, ночью и утром во многих районах Брестской и Гродненской областей ожидается гололед.

Ночью и утром в четверг на большей части территории Беларуси ожидаются осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь). По северу местами сильный снег, мокрый снег. Днем осадки прогнозируются преимущественно по северо-востоку (мокрый снег и дождь).

Синоптики предупреждают, что повышение температуры приведет к таянию льда на водоемах и реках страны.

Поделиться ссылкой:



