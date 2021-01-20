Тихановская выступит перед Совбезом ООН 22 января

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выступит перед Советом безопасности ООН, которое пройдёт в онлайн-режиме 22 января.

“Светлана обратит внимание на дело Игоря Лосика (белорусский блогер, находится под арестом с июня – ИФ), который голодает больше месяца, журналистов Катерины Борисевич, Екатерины Андреевой, Дарьи Чульцовой, медиаменеджера Андрея Александрова. Также она расскажет о деле Сергея Тихановского, по которому судят Дмитрия Фурманова, Владимира Книгу, Евгения Розниченко (обвиняются в активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок на пикете 29 мая в Гродно, когда был задержан Тихановский – ИФ), – и поделится другими историями узников совести”, – говорится в сообщении в телеграм-канале Тихановской.

Кроме того, она “поднимет вопрос международного расследования преступлений режима Лукашенко, созыва формальной сессии Совбеза ООН по преодолению кризиса в Беларуси”.

Это второе заседание Совбеза ООН с участием Тихановской. Первое было 4 сентября, и тогда она призвала ввести санкции против причастных к нарушению прав человека в Беларуси и принять меры для остановки насилия.

Онлайн-заседание о свободе СМИ в Беларуси инициировано членами Совбеза ООН Эстонией, Францией, Ирландией, Норвегией, Великобританией и США.

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