С 21 января в Беларуси вырастут цены на автомобильное топливо

Розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин вырастут на 1 копейку с 21 января 2021 года.

85 дней продержались цены на топливо в нашей стране. Последнее изменение цены случилось 27 октября прошлого года. Цены тогда выросли также на 1 копейку.

Стоимость одного литра бензина с завтрашнего дня, как сообщили в пресс-службе “Белнефтехима”, составит:

АИ-92 -К5-Евро – 1 рубль 71 копейка,

-К5-Евро – 1 рубль 71 копейка, АИ-95 -К5-Евро – 1 рубль 81 копейка,

-К5-Евро – 1 рубль 81 копейка, АИ-98 -К5-Евро – 2 рубля 3 копейки,

-К5-Евро – 2 рубля 3 копейки, ДТ – 1 рубль 81 копейка.

Это первое подорожание в новом году, напомним, что в 2020 году цены менялись 16 раз, в 2019-28 раз, в 2018-27 раз.

Председатель концерна “Белнефтехим” Андрей Рыбаков 4 января этого года рассказал в интервью журналу «Вестник Белнефтехима» о том, как в 2021 году будет изменяться цена на автомобильное топливо для населения.

«Мы не планируем менять прошедший проверку временем и в основном положительно воспринимаемый населением и бизнесом подход к ценообразованию. В зависимости от изменения стоимости нефти с учетом комплексной оценки деятельности нефтеперерабатывающих заводов движение цен будет происходить в сторону как увеличения, так и снижения не более чем на 1 копейку за литр в неделю», — сказал Андрей Рыбаков.

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