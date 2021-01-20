Расследование жестокого убийства на Лидском хуторе завершено

Следственный комитет завершил расследование убийства, произошедшего в конце 2019 года на хуторе в Лидском районе.

В начале 2020 года в Лидском районе искали пропавшую женщину. В ходе следствия выяснилось, что женщина была убита 37-летним владельцем хутора и его собутыльником. Для сокрытия преступления они расчленили тело. Часть останков – сожгли, а туловище выбросил в мелиоративный канал, где оно и было обнаружено.

Первоначально правоохранительными органами был задержан 49-летний соучастник преступления, который рассказал о произошедшем и указал местонахождение тела. После этого задержали хозяина хутора, который признался в содеянном. До момента задержания мужчина не скрывался, жил как раньше и даже сам звонил участковому с просьбой устроиться на работу.

Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы в момент совершения преступления обвиняемый мог осознавать фактический характер своих действий и руководить ими. Кроме того, как сообщает БелТА, Именно этот мужчина был судим за захват заложника и угон автобуса в Копыльском районе в 2003 году.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений по следующим статьям: ч.3 ст.339 (особо злостное хулиганство) Уголовного кодекса; ст.186 (угроза убийством) Уголовного кодекса; п.п.2, 8 ч.2 ст.139 (убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение) Уголовного кодекса. Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.

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