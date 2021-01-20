Невролог перечислил признаки опасной головной боли

Врач-остеопат и невролог Александр Евдокимов назвал случаи, при которых нельзя терпеть головную боль. Он также перечислил тревожные симптомы, за которыми могут скрываться серьезные проблемы со здоровьем.

По его словам, серьезный вред человеку может нанести такая разновидность боли, как гипертонический криз, который возникает из-за резкого скачка давления. Специалист рассказал о его признаках — это внезапная боль, учащение сердцебиения, затрудненное дыхание, красное лицо и покрасневшие глаза.

Врач советует при таком состоянии просто присесть и измерить давление, добавив, что в данном случае растут риски инсульта и инфаркта. «Если в течении часа давление не падает, то нужно вызывать скорую помощь», — сказал врач «Пятому каналу».

Специалист также предупредил, что причиной длительной головной боли при беспомощности лекарств может быть онкология.

Кроме того голова может болеть из-за гайморита, синусита и при других болезнях. Евдокимов также призвал срочно вызывать «скорую» при головной боли с высокой температурой.

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