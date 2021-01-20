НАУ во главе с Павлом Латушко просит Запад помочь спасти Игоря Лосика

Народное антикризисное управление (НАУ) обратилось к представительствам ЕС, США и Великобритании с просьбой помочь спасти жизнь Игорю Лосику, рассказал лидер НАУ Павел Латушко.

По его мнению, представительства западных стран, обладающих определённым влиянием, могли бы официально обратиться к властям Беларуси и осудить незаконный арест активиста и всех политзаключенных. Кроме того дипломаты могли бы призвать власти допустить к Игорю Лосику независимых врачей; призвать его остановить голодовку; а также поддержать требования допустить к Игорю родных и адвокатов — в настоящий момент он ограничен в контактах с ними.

Администратор телеграм-канала “Беларусь головного мозга” Игорь Лосик находится в заключении с 25 июня 2020 года, правозащитники признали его политзаключенным, передает “Еврорадио”. Первоначально его обвинили в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Но 15 декабря стало известно, что ему предъявили еще одно обвинение — в подготовке к участию в массовых беспорядках и продлили срок содержания под стражей до 25 марта. В тот день активист объявил голодовку, которую держит до сих пор.

19 января адвокат Дмитрий Лепретор посетил его в Жодинском СИЗО. По словам Лепретора, активист “чувствует себя хуже, чем во время предыдущей встречи”.

“Игорь сам об этом рассказал. У него появилась слабость и проблемы с давлением. Утром оно очень низкое, просто очень. А вечером повышенное”, — рассказал “Радыё Свабода” адвокат.

В знак солидарности с Игорем Лосиком голодовку с 19 января объявил минчанин Владислав Богомольников, рассказывал накануне портал TUT.BY. Также стало известно, что голодовку солидарности с политзаключенным начали также две студентки Белорусского государственного медицинского университета: Маргарита Трофимович и Элеонора Арзуманян. Об этом сообщает “Наша нива”.

Ранее с призывом освободить Игоря Лосика и других политзаключенных к белорусским властям обращался спецпредставитель ЕС по правам человека Иман Гилмор.

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