МАЗ вытесняют с российского рынка новых грузовиков

Грузовики Минского автозавода все более неуютно чувствуют себя на российском рынке этого сегмента автотранспорта.
Как отмечает Naviny.media со ссылкой на autostat.ru, за 2020 год МАЗ продал на территории нашего восточного соседа 3729 грузовиков (за аналогичный период прошлого года — 3847; -3,1%). Это лишь седьмое место (ранее МАЗ долгое время держался в пятерке).
Топ-5 компаний, продавших больше всего своих грузовиков выглядит так:
- КамАЗ — 27,8 тыс. (+0,6% к 2019 году);
- ГАЗ — 6,8 тыс. (-23,1%);
- Scania — 4,9 тыс. (-12,4%);
- Volvo — 4,5 тыс. (-20,7%);
- «Урал» — 4,1 тыс. (+27,3%).
Всего за минувший год в России было продано 74,8 тыс. грузовиков (-7,3%).