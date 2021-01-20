МАЗ вытесняют с российского рынка новых грузовиков

Как отмечает Naviny.media со ссылкой на autostat.ru, за 2020 год МАЗ продал на территории нашего восточного соседа 3729 грузовиков (за аналогичный период прошлого года — 3847; -3,1%). Это лишь седьмое место (ранее МАЗ долгое время держался в пятерке).

Топ-5 компаний, продавших больше всего своих грузовиков выглядит так:

КамАЗ — 27,8 тыс. (+0,6% к 2019 году); ГАЗ — 6,8 тыс. (-23,1%); Scania — 4,9 тыс. (-12,4%); Volvo — 4,5 тыс. (-20,7%); «Урал» — 4,1 тыс. (+27,3%).

Всего за минувший год в России было продано 74,8 тыс. грузовиков (-7,3%).