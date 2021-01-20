Кто заплатил за стабильность белорусских финансов?

Относительное спокойствие на финансовом рынке Беларуси в 2020 году дорого обошлось стране, за него заплатило не только государство сокращением золотовалютных резервов, но и предприятия – снижением прибыли, а также население, доходы которого сократились примерно на 10% (в долларовом выражении).

Если посмотреть на официальную статистику по итогам прошлого года, то может создаться впечатление некоторого благополучия: ВВП сократилось незначительно – всего на 0,9%, реальные доходы населения выросли (на 4,4% за 11 месяцев), а сальдо внешней торговли РБ даже выросло в несколько раз и почти достигло 2 млрд. долларов (за 11 месяцев). При этом банки сработали с прибылью, всего на 13,5% меньше, чем в 2019 году.

Белорусский ВВП в долларах рухнул на 17%

Совсем другая картина складывается, если перевести все параметры белорусской экономики в доллары, что позволяет сравнивать ситуацию в Беларуси с другими странами. Курс доллара за прошлый год вырос по отношению к белорусскому рублю на 22,3%, курс евро поднялся на 34%, а курс российского рубля – на 2,6%. Если учесть инфляцию, то так как у нас она намного выше, чем в экономически развитых странах, окажется, что в реальном выражении курс доллара поднялся примерно на 16,3%, курс евро – на 27,9%, а курс российского рубля практически не изменился.

В долларах ВВП страны, оказывается, снизился примерно на 17% (если брать в расчетах курс доллара на конец периода). И это не просто какое-то абстрактные расчеты, ведь, так как значительная часть внешнего долга Беларуси и белорусских предприятий сформирована в долларах, это означает увеличение долговой нагрузки на страну и ее предприятия. А это снижает их прибыль и возможности для инвестиций.

Инвестиции в основной капитал в 2020 году упали на 6,8% – до 28,72 млрд. рублей, причем затраты на приобретение машин и оборудования сократились на 16,4% и составили 10,44 млрд. рублей. Предприятия снижают инвестиции, так как у них есть проблемы с собственными средствами из-за снижения прибыли, а также с получением кредитов из-за роста рублевого эквивалента валютной задолженности.

Чистая прибыль белорусских предприятий (без учета финансового сектора) по итогам января-ноября прошлого года сократилась примерно в 2 раза и составила всего 5,81 млрд. рублей. К этому обвалу привела вовсе не пандемия, не мировой экономический кризис, и не внутренний политический кризис в Беларуси, а девальвация рубля. И после стабилизации его курса ситуация с прибылью нормализовалась: в ноябре чистая прибыль составила уже 1,42 млрд. рублей.

У многих предприятий имеются кредиты в валюте, поэтому при росте курса доллара их задолженность и расходы на обслуживание кредитов в рублях резко выросли. Поэтому по итогам января-ноября 2020 года задолженность белорусских предприятий без учета финансового сектора поднялась на 22,4% – до 95,84 млрд. рублей. Такой рост не означает, что предприятия бросились брать кредиты, а банки ринулись ссужать им деньги для борьбы с кризисом, дело в другом: валютные кредиты были пересчитаны в рубли по более высокому курсу.

Правда, это привело к некоторому увеличению прибыли банков от валютных кредитов в рублевом выражении. Но в целом банкам тоже пришлось несладко. Как сообщил председатель правления Национального банка РБ Павел Каллаур, прибыль банковской системы РБ в 2020 году снизилась на 13,5%. Но это в рублях, а если учесть еще и девальвацию, то получится сокращение прибыли примерно на 30%.

Расходы по процентам взяли на себя банки

При этом банки взяли на себя увеличение расходов на повышение ставок по рублевым депозитам на короткие сроки, которое произошло после президентских выборов. Так, в декабре прошлого года средняя ставка по новым депозитам физических лиц в белорусских рублях на срок до 1 года поднялась до 18,17% с 8,67% в декабре 2019 году. То есть, в 2020 году данная ставка выросла примерно в 2 раза.

При этом средняя ставка по новым депозитам в белорусских рублях на срок выше 1 года в декабре прошлого года снизилась до 10,43% годовых с 11,9% за год этого.

В то же время, проценты по рублевым кредитам населению банки не подняли. В частности, средняя ставка по краткосрочным кредитам физическим лицам в декабре прошлого года составила 8,28% годовых против 8,69% в декабре 2019 года. А средняя ставка по новым кредитам на срок свыше года снизилась до 9,03% с 10,13% годовых год назад.

Аналогично обстояли дела и с юридическими лицами. Таким образом, рост ставок по краткосрочным рублевым депозитам коммерческие банки не могут компенсировать посредством предоставления кредитов, и компенсируют дополнительные расходы за счет собственных средств. Впрочем, надо отметить, что банки нашли другой выход из проблемы – снижение объемов кредитования в белорусских рублях. Растут только льготные кредиты как населению, так и предприятиям, но они предоставляются за счет государственных средств, то есть тут убытки несет государство.

При этом, хотя у нас Александр Лукашенко постоянно повторяет, что вертолетных денег не будет, Нацбанк в прошлом году неизвестно откуда изыскал 2 млрд. рублей, которые выделил банкам взамен средств населения и предприятий, выведенных после президентских выборов. Но эти деньги достались предприятиям.

Белорусский рубль – одна из самых недооцененных валют в мире

Что касается населения, то для него потери из-за девальвации выразились, в частности, в снижении долларового эквивалента заработной платы. В ноябре 2020 года номинальная начисленная зарплата в Беларуси выросла по сравнению с ноябрем 2019 года на 16,2% и достигла 1 300,5 рубля (502,7 доллара). Следовательно, в долларах она снизилась примерно на 6%.

Заработная плата в долларовом выражении в Беларуси занижена из-за того, что белорусский рубль является одной из самых недооцененных валют в мире. Это следует из сопоставления курсов валют по так называемому индексу «Бигмака», придуманному экспертами британского журнала The Economist.

Рассчитывается он просто. Например, бигмак в США в начале января текущего года стоил в среднем 5,66 доллара, а в России – 135 российских рублей, то есть 1,81 доллара. Как подсчитали в журнале, чтобы бутерброды стоили одинаково, курс доллара должен составлять не 74 рубля, как сейчас, а 23,85 рубля, то есть более чем в 3 раза меньше. Следовательно, российский рубль недооценен по отношению к доллару на 68%. Только курс ливанского фунта занижен в большей степени: на 68,7%.

В The Economist не делали расчетов в отношении белорусского рубля, но их несложно провести самостоятельно. В Беларуси бигмак стоит около 2-х долларов, то есть немногим дороже, чем в России. Это значит, что наш рубль занижен по отношению к доллару примерно так же как и российский рубль, то есть является одной из самых недооцененных валют в мире!

Вот это и есть самая главная плата за финансовую стабильность – платим мы все из своей зарплаты, за счет того, что она в долларовом выражении занижена по отношению к зарплатам в других странах, и возможность покупать товары за рубежом у жителей Беларуси ограничена. Финансовую стабильность в прошлом году оплатили, собственно, не столько предприятия и банки, сколько все мы. Впрочем, по-другому и быть не могло.

Дешевый труд, то есть эксплуатация населения, это, пожалуй, главная особенность белорусской экономической модели, позволяющей ей выживать. Так, средняя зарплата в Беларуси сейчас примерно в 2 раза ниже средней зарплаты в Китае. Приехали.

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