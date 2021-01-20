Экспорт нефтепродуктов из Беларуси обвалился почти на четверть

Беларусь в январе-ноябре 2020 года экспортировала 7,38 млн тонн нефтепродуктов, что на 23,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Такие данные опубликовал Белстат.

Однако в октябре-ноябре экспорт восстановился на уровне около 1 млн тонн в месяц после резкого падения в начале года.

В стоимостном выражении экспорт нефтепродуктов по итогам 11 месяцев упал на 50,3% – до $2,38 млрд. Средняя цена составляла $322,8 за 1 тонну, что на 35,2% ниже, чем в январе-ноябре 2019 года.

В структуре экспорта поставки на Украину составили 2,88 млн тонн (снижение на 5,3%) на сумму $1,12 млрд (снижение на 39,2%), в страны ЕС – 1,3 млн тонн (снижение на 25,5%) на $400,4 млн (снижение на 51,8%), в Великобританию – 2,76 млн тонн (снижение на 40,1%) на $687,9 млн (снижение на 65,5%).

Средняя цена экспорта белорусских нефтепродуктов по итогам 11 месяцев на Украину составила $390,6 за тонну (на 35,7% меньше), в ЕС – $302 за тонну (на 35,3% меньше), в Великобританию – $249,2 за тонну (снижение на 42,4%).

Резкое снижение экспорта нефтепродуктов из Беларуси в минувшем году объясняется практически полным отсутствием поставок нефти из РФ в первом квартале. В этих условиях весь объем добываемой на территории Беларуси нефти был направлен на переработку на местные НПЗ. Регулярные поставки сырья из РФ на белорусские НПЗ были возобновлены с апреля.

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