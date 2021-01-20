Экспертное исследование подтвердило тождественность голоса главы КГБ Беларуси на аудиозаписи

Российская криминалистическая лаборатория подтвердила подлинность аудиозаписи, на которой глава КГБ Беларуси Вадим Зайцев обсуждал устранение Павла Шеремета.

Исследование проводила петербургская Криминалистическая лаборатория аудиовизуальных документов, пишет “Настоящее Время”.

“Пленки белорусского КГБ” сравнили с 13 видео, на которых выступал Зайцев во время своего пребывания в должности силового ведомства и руководителя Белорусской федерации биатлона.

Эксперты сравнили голос Зайцева с голосом мужчины, который обсуждал убийство Шеремета, и пришли к выводу, что это один и тот же человек.

Исследование включало в себя аудитивно-лингвистический и инструментальный анализ речи.

На первом этапе эксперты анализировали индивидуальные особенности артикуляции, общие речевые навыки, эмоциональное состояние, социокультурные особенности говорящего.

“Различия в высоте, силе и тембральных характеристиках голоса сравниваемых дикторов отсутствуют”, – говорится в исследовании.

Эксперты при этом отмечают, что сравниваемые дикторы в равной мере хорошо контролируют свое эмоциональное состояние.

На втором, инструментальном, этапе эксперты проанализировали “статистические и динамические спектральные речевые характеристики”. Для этого они использовали программу SIS II петербургского “Центра речевых технологий”.

Голоса заговорщика и Вадима Зайцева оказались тождественны и на этом этапе исследования.

“Даже длительные тренировки не могут существенно изменить привычные стереотипы [речи], поскольку они практически не воспринимаются обычным слухом и реализуются без сознательного артикуляторного контроля, хотя хорошо видны в рамках инструментального анализа речи”, – говорится в исследовании.

4 января 2021 года белорусские активисты обнародовали аудиозаписи, которые якобы свидетельствуют о подготовке убийства Шеремета сотрудниками Комитета госбезопасности Беларуси.

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