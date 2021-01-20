Илон Маск переоборудует нефтяные платформы в космодромы

Компания Илона Маска SpaceX приобрела две нефтяные платформы для переоборудования и использования их в качестве плавучих космодромов, сообщает NASASpaceFlight.com. Планируется, что оба космодрома, которым уже дали названия Фобос и Деймос, в честь спутников Марса, будут стартовыми площадками для новых ракет-носителей Starship. В будущем они пригодятся, чтобы разгрузить наземные стартовые комплексы.

Идею использования морских космопортов Илон Маск обозначил еще в 2017 году. Сейчас SpaceX подготавливает плавучие платформы для запусков и посадок ракетной системы Starship. Необходимость в удаленных стартовых платформах возникла из-за с мощной взрывной волны и шумового воздействия, которое будет возникать из-за можественных пусков, в течении короткого времени, особенно сверхтяжелой ракеты Super Heavy.

Полеты на Марс были целью создания кораблей Starship. А такие далёкие космические путешествия ограничены некоторыми факторами. Например, при запуске – временными «окнами», а во время полёта – несколькими дозаправками. Всё это в будущем потребует множественных пусков в течение короткого времени. Два морских космодрома позволят разнести запуски территориально и проводить их в одно временное «окно».

По данным СМИ, каждая платформа обошлась компании Lone Star Mineral Development LLC, связанной со SpaceX, в $3.5 млн. Ранее обе платформы использовались для бурения на глубину до 3 километров.

Эксперты считают, что использование морских платформ может начаться уже в конце текущего года.

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