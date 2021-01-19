Зарядить электромобиль за 5 минут скоро станет возможно

Пионер технологии экстремальной быстрой зарядки (XFC),стартап StoreDot, сегодня объявил о наличии своих инженерных образцов батарей первого поколения с 5-минутной зарядкой.

Новые литий-ионные (Li-ion) аккумуляторы были разработаны израильской компанией StoreDot и изготовлены компанией Eve Energy в Китае на стандартных производственных линиях.

StoreDot уже демонстрировал “Экстремально быструю зарядку” батарей в телефонах, дронах и скутерах. Презентация новых батарей должна привлечь внимание автопроизводителей.

В перспективную компанию уже инвестировали Daimler, BP, Samsung и TDK около $130 млн.

Илон Маск в понедельник, в своем Твиттере написал: “производство аккумуляторных батарей – это фундаментальный ограничитель скорости, замедляющий устойчивое энергетическое будущее. Очень важная проблема.”

Теперь же с конвейеров сошла первая тысяча новых аккумуляторов, которые способны обеспечить пробег автомобиля в 480 км и заряжаться за 5 минут. Компания планирует, что в продажу они поступят в 2025 году.

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