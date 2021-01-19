Международная федерация хоккея выплатит Беларуси компенсацию в связи с переносом ЧМ

Международная федерация хоккея (IIHF) выплатит Беларуси денежную компенсацию из-за переноса чемпионата мира.

Об этом ТАСС сообщил президент IIHF Рене Фазель.

IIHF в понедельник объявила о переносе матчей чемпионата мира из Минска, где должен был пройти финал турнира. Место проведения соревнований будет определено позднее. Ранее Фазель заявил, что решение будет принято до конца января.

“Мы обсуждали финансовый вопрос и должны найти решение этой проблемы, – сказал Фазель. – Конечно, мы не будем врагами и будем решать эту проблему, надо найти подход. Мы обсудим ситуацию с организаторами. У нас есть контракты, в которых четко прописано, что в форс-мажорных ситуациях мы должны выплатить компенсацию”.

Президент IIHF отметил, что в интересах федерации решить вопрос мирным путем. “Мы не глупые люди, не хотим устраивать скандал и ругаться с белорусами. Мы сядем за стол и обсудим все, что касается финансовой части”, – сообщил он.

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