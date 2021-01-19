Лев Львовский: Если Каллаур уйдет в отставку, ждите включения «печатного станка» и девальвацию

Слухи о возможной отставке действующего председателя правления Национального банка Беларуси Павла Каллаура ходят с начала января. Что произойдет, когда (и если) его уволят, специально для Myfin.by рассказал старший научный сотрудник BEROC Лев Львовский.

Без Каллаура у нас уже происходил бы полноценный финансовый кризис

— Об отставке Павла Каллаура говорят довольно давно. Почему она не состоялась?

– Ответить на этот вопрос очень сложно. Наш Нацбанк де-юре не является независимым органом. Александр Лукашенко может в любой момент сменить главу Национального банка. Посему предсказать, уволят Павла Каллаура, или нет, сложно. Для этого надо понимать, что происходит в голове у Лукашенко.

При этом нельзя не отметить, что нынешний глава Нацбанка – наверное, один из самых профессиональных управленцев, когда-либо занимавших эту должность (всего их было шесть – Станислав Богданкевич, Тамара Винникова, Геннадий Алейников, Петр Прокопович, Надежда Ермакова, Павел Каллаур, – прим. Myfin.by), и учитывая полномасштабный кризис, который «накрыл» нашу финансовую сферу, он справляется весьма неплохо.

Думаю, что при почти всех прежних председателях правления Нацбанка в Беларуси уже происходил бы полноценный кризис – финансовый или валютный.

Вероятно, ответ на вопрос, уволят Каллаура или нет, зависит от того, понимает ли это Лукашенко. Предположу, что понимает, и поэтому Павел Владимирович пока находится на своем месте.

Знакомая панацея

— Не секрет, что Нацбанк и команда Каллаура не первый месяц находятся под мощнейшим давлением представителей промышленного лобби. Насколько сильно это давление и добьются ли они своего? А именно – изменения подходов к кредитно-денежной политике, которую целенаправленно и последовательно проводит Нацбанк?

– Всем известно, что ряд экономических советников Лукашенко давно в один голос говорят о том, что необходимо «напечатать побольше рублей», и раздать их государственным предприятиям. Это им видится панацеей от всех экономических болезней белорусской экономики.

Мы прекрасно знаем, что и сам Александр Лукашенко долгое время был сторонником таких идей. Но после неоднократных девальваций понял, к чему ведет такая практика. В итоге с 2014 года Нацбанк стал проводить довольно жесткую денежно-кредитную политику. Это совпало с приходом Павла Каллаура на должность председателя правления Национального банка.

Когда идеи о печатании денег и их раздаче победят, Павла Каллаура уволят.

«Вертолетные» деньги

— Но ведь печатать и раздавать их будут не просто так – а во имя высокой цели. Какой?

– Эта цель проста – посредством раздачи незаработанных денег сделать счастливыми не только бюджетников, но и работников хронически убыточных госпредприятий, руководители которых должны направить их на выдачу зарплат и частичное погашение долгов.

Но это в долгосрочной перспективе невозможно, так как неизбежно приведет к обесценению рубля.

Сейчас идет сильнейшая борьба двух экономических лагерей – один выступает за советскоподобную модель экономики, в которой можно печатать деньги и раздавать их бюджетникам и заводам, а дальше будь что будет. Второй, который собственно и возглавляет Павел Каллаур, выступает за то, чтобы сдерживать инфляцию всеми доступными средствами. И пытаться поддерживать курс рубля, насколько это возможно в текущей ситуации.

Если говорить об экономических последствиях, то эти две позиции отчасти можно описать известным выражением «ужасный конец или ужас без конца».

Безоружный Каллаур

— Сколько руководство Нацбанка и Павел Каллаур в частности смогут противостоять давлению?

– Они его выдерживали довольно долго. И хотя объем директивного кредитования в прошлом году увеличился почти в три раза от планируемого изначально, он не столь полномасштабен. Но насколько он сможет сопротивляться желанию лоббистов в корне изменить ситуацию? Думаю, недолго – мы видим, что экономика не работает в правовом поле – если глава Нацбанка говорит «нет», то это не значит «нет». И если Лукашенко захочет Каллаура «продавить», то сделает это, сомневаться не приходится.

Тем более, что противостоящая руководству Нацбанка коалиция широка и она всегда была сильной. Пока мы рассчитывали на какое-то развитие, потенциальный рост, эти силы были отодвинуты. Нацбанк стал использовать в своей политике международно признанные инструменты монетарной политики, стал заниматься в том числе научной деятельностью, стал контактировать с Нацбанками других стран, в том числе западных. В общем, регулятор превращался в полноценный современный Национальный банк.

Сейчас его позиции ослаблены, – экономика в кризисе, и люди из Минсельхоза, Минпрома, правительства приходят с просьбами о кредитах (понятно – льготных), пугая закрытиями заводов. Сейчас у них аргументов больше.

Думаю, в какой-то момент они, безусловно, победят. Уйдет ли при этом Павел Каллаур, или станет выполнять эти приказы, я не берусь сказать. Пока мы видели, что в конце 2020-го он пошел на некоторые компромиссы, и директивное кредитование было начато.

Директора заводов на низком старте

— Если Павел Каллаур будет уволен (или же уйдет в отставку, не согласившись с требованием массированных денежных вливаний в предприятия-зомби и сломом политики, которую его команда проводит не первый год) – какими будут последствия для нашей экономики?

– Если группа товарищей с альтернативной монетаристской политикой (прежде всего выражающих интересы директоров убыточных предприятий) одержит верх, то нас ждет массовая раздача денег. Денежная масса вырастет, но это не приведет к увеличению выпуска товаров и услуг, – это деньги на затыкание дыр, чтобы эти предприятия не обанкротились.

Согласно базовому закону спроса и предложения, заметно вырастет предложение белорусских рублей, и самые хитрые, или «смотрящие вдаль», директора заводов побегут обменивать эти рубли на доллары, пока не случилось обвала курса.

Другие пустят полученные деньги на развитие производства или выплатят долги. Но так или иначе увеличение денежной массы без увеличения выпуска товаров и услуг всегда ведет к росту инфляции.

К тому же такая раздача денег может легко спровоцировать валютный кризис – так как у наших предприятий долги в валюте (во многом из-за «модернизаций»), а доходы в рублях, то в случае взлета курса доллара, допустим до 5 рублей, их задолженность вырастет в два раза. А так как они сейчас с горем пополам справляются с обслуживанием своих долгов, то после этого перестанут справляться.

— Насколько обвалится рубль после того, как Каллаур будет уволен и политика Нацбанка изменится?

– Точно сказать невозможно. Все зависит от того, сколько напечатают. Но вполне вероятно, что те два миллиарда розданных директивных кредитов, о которых стало известно после обнародования 12 января принятого 31 декабря постановления, покажутся несущественной суммой.

Добавлю, что в этом случае велика вероятность финансового кризиса – так как ждущие этих денег госпредприятия закредитованы еще и через наши банки. И когда эти заводы потеряют возможность обслуживать свои долги, то финансовое положение банков сильно ухудшится. Как это отразится на населении, трудно определить – банки и так уже давно свернули большинство кредитных программ из-за зажима ликвидности Нацбанком.

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