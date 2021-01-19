Киргизия отказывается от бесплатной вакцины от коронавируса компании Pfizer

В рамках программы COVAX Киргизия должна была бесплатно получить свыше 1 млн доз вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech, но сейчас власти республики намерены отказаться от неё.

Об этом сообщил мнистр здравоохранения Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев во вторник, 19 января, в эфире «Биринчи радио». «Нам была предложена американская вакцина Pfizer, которая должна храниться при температуре –70 градусов. У нас нет таких холодильников, каждый из которых стоит $4 тыс. В бюджете таких денег нет, и мы вынуждены отказаться», ― сказал он.

Для бесплатного получения вакцины Киргизия должна была закупить оборудование на $2 млн.

Сейчас власти Киргизии ведут переговоры с Россией о поставке вакцины «Спутник V», для которой не требуется дополнительного оборудования ― она хранится при –2…–18 градусах по Цельсию.

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