«Я хочу безопасно вернуться в Беларусь». Светлана Тихановская встретилась с послами ОБСЕ

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская провела онлайн-встречу с послами Евросоюза в ОБСЕ, на которой обcудила вопросы возвращения лидеров белорусской оппозиции на родину.

“Во время встречи обсудили и возвращение Навального в Россию. Светлана призвала международные организации помочь в организации безопасного возвращения домой для нее и других лидеров демократических сил”, – говорится в сообщении, выложенном на официальном Telegram-канале Тихановской во вторник, 19 января.

По словам Тихановской она хотела бы вместе с международным сообществом “найти возможности безопасно вернуться в Беларусь”. “Поскольку против меня возбудили два уголовных дела с межгосударственным розыском, это должны быть специальные гарантии моего возвращения. Ситуация с Навальным показала, что в этом нужна помощь международного сообщества и прежде всего ОБСЕ”, – отметила Светлана Тихановская.

На онлайн-встрече с послами ЕС в ОБСЕ обсуждалась также тема новых выборов в Беларуси. “Мы рассчитываем провести выборы за 45 дней, и нам нужна помощь в этом”, – сказала Тихановская. По ее словам, БДИПЧ ОБСЕ – центральная организация, которая способна помочь в организации новых свободных выборов по международным стандартам и под международным наблюдением.

Посредническая помощь ОБСЕ

Тихановская также предложила ОБСЕ взять на себя организацию инклюзивного диалога для решения политического кризиса в Беларуси. “ОБСЕ может создать контактную площадку и начать с экспертного круглого стола с участием ЕС, демократических сил Беларуси и КС, а также представителей режима Лукашенко”, – отметили в пресс-службе.

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