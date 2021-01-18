За что в соцсетях раскритиковали Михайлова, Сюткина и Зару?

В эту субботу в столичном комплексе «БелЭкспо» прошел прием от имени Александра Лукашенко на старый Новый год. На концерте выступили российские артисты Стас Михайлов, Валерий Сюткин и певица Зара, а также звезды белорусской эстрады.

Информация о проведении концерта держалась в тайне, но фото и видео с мероприятия таки попали в Сеть. По традиции в соцсетях белорусы стали массово упрекать российских звезд за участие в провластном мероприятии. Теперь комментарии к постам Михайлова, Сюткина и Зары закрыты, а критические высказывания белорусов удалены, пишет AFISHA.TUT.BY.

16 января в столичном выставочном центре «БелЭкспо», известном в народе как «Ромашка», прошел концерт по случаю празднования старого Нового года. Программа выступления состояла из официальной и концертной частей, закончилось оно поздней ночью. На мероприятии побывал и Александр Лукашенко.

Telegram-канал «МотолькоПомоги» опубликовал предположительный сценарий мероприятия. Если верить слитому документу, в числе приглашенных звезд — белорусские артисты, которые после выборов не раз высказывались в поддержку действующей власти, например, Алена Ланская, Александр Солодуха, Виктория Алешко, Руслан Алехно, Жанет, Ирина Дорофеева, Евгений Олейник и Юлия Быкова из коллектива Aura, арт-группа «Беларусы». Все они, напомним, участвовали в записи композиции «Любимую не отдают». Кроме того, на президентской вечеринке спели украинские певицы Ирина Билык и Элина Иващенко. Ведущими концертной части выступили Ольга Венская (телеканал «Беларусь 1») и Герман (ОНТ), официальной — Александр Аверков (ОНТ).

Поддержать провластное мероприятие приехали и российские артисты: Зара, Стас Михайлов и Валерий Сюткин. По всей видимости, организаторы просили гостей не выкладывать фото со звездами в открытом доступе. Однако видео с выступлениями Михайлова и Сюткина все-таки попали в Сеть. Их в своих профилях опубликовали, предположительно, совладелица сети магазинов Duty Free Helen & Valery Елена Скрипель (@helen_s_s_) и ведущая новостей на «Беларусь 1» Людмила Казак (@kazakludmila). Сейчас профили обеих закрыты.

Как и в случае с проведением женского форума в «Минск-Арене», на котором выступил Николай Басков, Руслан Алехно и Александр Солодуха, белорусы стали активно писать участникам мероприятия в соцсетях с критикой.

У Стаса Михайлова спрашивали, как ему выступалось «за деньги, собранные на крови и страданиях белорусского народа» и «как после этого лицемерия поются песни о любви и мире». Кто-то писал, что разочарован таким поступком Стаса, хотя раньше считал его своим кумиром.

Михайлов отреагировал на вопросы белорусов тем, что закрыл комментарии к свежим постам в своем профиле.

Точно так же поступил и Сюткин: теперь комментарии к первым 12 публикациям музыканта спрятаны, оставить их к остальным постам невозможно. Кстати, ночью у него в Instagram появился пост с такой цитатой: «Отсутствие потребности кому-то что-то доказывать является верным признаком гармонии внутри». Связана ли она с последними событиями, не уточняется.

В Сети заметили, что певица Зара также ограничила возможность комментировать ее посты. В профиле артистки, которая, к слову, удостоена звания «Артист ЮНЕСКО за мир», практически все критические комментарии на момент публикации текста удалены. Но кое-какие все-таки остались. Например, одна белоруска написала, что она очень разочарована выступлением Зары на приеме.

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