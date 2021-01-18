В морозное воскресенье в Минске за протесты задержали 18 человек

Только в Минске, по данным телеграм-канала «Списки задержанных», 17 января, в воскресенье, за участие в протестных мероприятиях было задержано 18 человек.

Однако задержания прошли и в других населенных пунктах Беларуси, среди которых деревни и даже… хутора.

Как сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна», основные задержания 17 января произошли в Минске в районе станции метро Пушкинская. В первой половине дня рядом мемориал Тарайковскому были задержаны Екатерина Торелкина, Павел Гирис и Анастасия Калашникова. Вечером на Пушкинской площади были задержаны Екатерина Каритко и Полина Лойко. Анастасия Калашникова – фельдшер выездной бригады скорой помощи, многократная чемпионка и призер чемпионата Беларуси по тайскому боксу и кикбоксингу, призер международных турниров.

Но самые необычные задержания произошли не в Минске. Так в Гродно было задержано 4 человека, среди которых генеральный директор СП «Квинфуд» Валерий Загорский. В ОМОНе посчитали, что маска с надписью «Погоня» на лице Загорского неправильная и является поводом для поездки в Ленинское РОВД Гродно.

Также выяснилось, что 63-летней Алене Гнаук предъявлено обвинение по брестскому «делу хороводов», сообщает Еврорадио.

Жительнице села Ткачи Пружанского района вменяется в вину «организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них». Ей грозит до трех лет тюрьмы.

По информации TUT.BY, 17 января стало известно о задержании инвестора и бизнес-ангела Валерия Остринского ( входит в топ-200 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси, по версии издания «Ежедневник»). Он был задержан за бело-красно-белый флаг с Погоней, который висел на колодце на хуторе. Жена задержанного рассказала, что флаг висел на хуторе с лета, но недавно поступила жалоба от местных жителей, поэтому милиционеры сначала составили протокол за одиночный пикет и сказали, что надо ждать вызова в суд. Но вечером милиционеры вновь заглянули на хутор, сказали, что планы поменялись и начальство приказало задержать бизнесмена.

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