В Минздраве рассказали, кому не следует окунаться в ледяную прорубь и почему

Специалисты Минздрава через telegram-канал обратились к белорусам, перенесшим ковид, с рекомендацией воздержаться от купания в проруби. Людям, испытывающим недомогания, врачи также не советуют участвовать в традиционных январских купаниях.

«Существует понятие «посткоронавирусный синдром». Речь идет о том, что даже когда процесс воспаления закончился, могут еще оставаться осложнения со стороны дыхательной, сердечно-сосудистой систем — лишний раз нагружать организм стрессом не стоит», — отметили в Минздраве.

Погружение в ледяную воду может оказаться настоящим шоком для организма и просто подорвать иммунитет. Также непоправимый урон подобная процедура может нанести и сердечно-сосудистой системе.

Развитие инфекций дыхательных путей, а также пневмоний – вот к чему может привести жажда острых ощущений у желающих нырнуть в прорубь. Особенно это нежелательно в условиях напряженной ситуации по COVID-19, отмечают медики.

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