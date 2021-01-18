Троих сторонников Навального после задержания увезли на скорой

В Москве и Санкт-Петербурге задержали 68 сторонников Алексея Навального, троим вызвали скорую помощь. Некоторые задержанные рассказали, что к ним применяли силу.

В Москве и Санкт-Петербурге в воскресенье, 17 января, задержали 68 сторонников Алексея Навального, который в этот день прилетел в Россию из Германии. Из них 62 были задержаны в столице РФ, к троим применили силу, сообщает правозащитный портал ОВД-Инфо. По его данным, после задержания троим вызывали скорую, двое из них находятся в больнице. Задержанным вменяли статьи о неповиновении полиции, нарушении режима повышенной готовности и участии в несогласованной акции.

Алексей Навальный около четырех месяцев проходил лечение и реабилитацию в Германии после того, как был отравлен “Новичком”. Как только он объявил, что возвращается в Россию, стало известно, что там он разыскивается по делу “Ив Роше” и что ему хотят заменить условный срок на реальный. Самолет с оппозиционером на борту должен был приземлиться в аэропорту Внуково, где его ожидали многочисленные сторонники и журналисты, но в итоге изменил маршрут и зашел на посадку в Шереметьево.

На паспортном контроле Навального задержали, только спустя несколько часов стало известно, что он находится в отделении полиции в Химках, адвоката к нему не пропускают. Оппозиционер считает все уголовные дела в его отношении сфабрикованными. Ожидается, что его оставят под стражей до суда, который назначен на 29 декабря. Политики ЕС, Германии, Италии, Франции, США и стран Балтии призывают российские власти освободить Навального и соблюдать его права.

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