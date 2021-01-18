Суд арестовал Навального на 30 суток

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному избрали меру пресечения прямо в отделе полиции управления МВД по городу Химки. Он вернулся в Россию вчера, его сразу задержали.

Об этом сообщает адвокат оппозиционера Владимир Кобзев на своей странице в Twitter.

Представитель Министерства внутренних дел России попросил суд арестовать оппозиционера на 30 суток. Суд согласовал ходатайство.

“Алексей Навальный заключен под стражу на 30 суток до 15 февраля 2021 года”, – сообщил адвокат.

ФСИН просил суд арестовать Алексея Навального до рассмотрения вопроса о замене ему наказания с условного на реальное по делу “Ив Роше”.

По “Ив Роше” ему ранее огласили приговор – 3,5 условных лет. ФСИН просит суд изменить условный срок на реальный.

Собравшиеся на улице у химкинского отдела полиции скандировали лозунги: “Отпускай!”, “Свободу!” и “Не забудем, не простим!”.

После своего ареста Навальный призвал сторонников в России выходить на акции протеста. Кроме того, окружение оппозиционера заявило о подготовке массовых акций по всей России в субботу, 23 января.

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