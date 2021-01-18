Самолет с Навальным приземлился в Шереметьево вместо Внуково. На погранконтроле оппозиционера задержали

В воскресенье, 17 января, самолет из Берлина, на котором летел оппозиционер Алексей Навальный, был перенаправлен на посадку из Внуково в Шереметьево. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Внуково, где находились многочисленные журналисты и встречающие.

“Сели в Шереметьево. До последнего невозможно было поверить, что они боятся настолько. Но вот подтверждение”, – написала в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Алексея Навального задержали на паспортном контроле, попросив пройти в отдел полиции. “В аэропорту “Шереметьево” сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока,” – заявили во ФСИН. Меру пресечения задержанному определит суд, до решения суда, он будет находиться под стражей.

“Я ничего не боюсь и вас призываю ничего не бояться”, – были последние слова Навального перед тем, как он отправился на паспортный контроль.

Перед этим он пояснил, что “совершенно счастлив, что прилетел”. “Это мой лучший день за последние пять месяцев. Здесь мой дом, я не боюсь и с абсолютно нормальным чувством иду на погранконтроль, выйду и поеду домой, потому что я знаю, что я прав. Я знаю, что уголовные дела против меня сфабрикованы. Не только правда на моей стороне, но и суд”, – считает оппозиционер. Кроме того, Навальный извинился перед пассажирами рейса из Берлина за то, что самолет сел не во Внуково, а в Шереметьево.

“Формально он не пересек границу с Россией, печать о прибытии ему не поставили. Паспорт у него сразу забрали. Право на звонок не дали, меня как адвоката несмотря на ордер не допустили. Сказали, что “он не пересек границу”. Причину задержания нам не объяснили”, – рассказала Znak.com Ольга Михайлова, адвокат политика.

Ночью Ольга Михайлова сообщила, что политик находится во 2-м отделе полиции Управления МВД России по г.о. Химки. Сотрудники отдела это устно подтвердили, но отказались пустить к Навальному юриста ФБК, сославшись на ночное время, сказала адвокат.

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