Помпео об аресте Навального: уверенные в себе политические лидеры не боятся оппозиции

Госсекретарь США Майк Помпео также отреагировал на задержание российского оппозиционера Алексея Навального. Он намекнул, что политические лидеры РФ боятся оппозиции.

Об этом Помпео написал в своем Twitter.

Он заявил, что глубоко обеспокоен решением арестовать Навального, принятым в России.

“Уверенные в себе политические лидеры не боятся конкурирующих голосов и не видят необходимости применять насилие или незаконно задерживать политических оппонентов”, – написал Помпео.

Ранее будущий советник по нацбезопасности при Байдене Джейк Салливан заявил, что Навальный должен быть немедленно освобожден, а виновных в его задержании нужно привлечь к ответственности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ заявила, что США должны занятся проблемами в своей стране.

Вечером 17 января Навального после задержания в аэропорту доставили в отдел полиции в Химках под Москвой.

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