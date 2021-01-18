Павел Латушко — об объявлении его в международный розыск: “Это то же самое, что перевернуть уголовный кодекс вверх ногами»

Член президиума Координационного совета уверен: возбуждение уголовных дел в отношении него и других общественных деятелей в Беларуси является политически мотивированным.

«Направление материалов об объявлении в международный розыск – это тоже исключительно политическое, а не правовое решение, – считает Павел Латушко. – Вызывает сожаление, что в Беларуси совершаются реальные уголовные преступления: людей убивают, избивают, подвергают пыткам и сексуальному насилию, но против лиц, виновных в этом, уголовные дела не возбуждаются. А в отношение тех лиц, которые открыто выражают протест против массового нарушения прав человека и репрессий, уголовные дела заводятся быстро и легко.

Это то же самое, что перевернуть уголовный кодекс вверх ногами и начать читать его с последней страницы. К сожалению, закон давно перестал существовать в нашей стране».

Напомним, 18 января Генпрокуратура объявила Павла Латушко в международный розыск. Его обвиняют в заговоре с целью захвата государственной власти, создании экстремистского формирования и призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности.

В отношении Павла Латушко в рамках уголовного дела с санкции прокурора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Поделиться ссылкой:



