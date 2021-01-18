Наливайко считает повышение налогов для IT вопросом социальной справедливости

Министр по налогам и сборам Сергей Наливайко рассказал, почему подняли налоги для сотрудников компаний-резидентов Парка высоких технологий.

«На мой взгляд, те точечные решения, которые были приняты, например, для субъектов электросвязи – увеличение налога на прибыль или увеличение подоходного налога для физлиц, работающих у резидентов ПВТ, “Великого камня”, до уровня как платят все граждане – это как раз и выравнивает условия конкуренции и социальной справедливости», – отметил министр по налогам и сборам.

Наливайко отметил, что в идеале вообще лучше бы не было льгот, за исключением социальных. И чтобы за счет этого снижались общие ставки налогообложения, пояснил он.

Министр считает, что в 2021 году налоговая нагрузка не изменится, потому что отмена льгот затронула «мизерное» количество субъектов хозяйствования.

«Более того, я никогда не скрывал, что позиция нашего ведомства – это минимизация льгот. И не с точки зрения тут даже увеличения поступлений в бюджет, а с точки зрения выравнивания конкуренции, выравнивания социальной справедливости», – пояснил Наливайко.

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