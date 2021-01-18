Минздрав: с апреля любой желающий в Беларуси сможет привиться от Covid

С апреля привиться от коронавируса в Беларуси сможет любой желающий, заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич в эфире телеканала СТВ в воскресенье.

“Думаю, что это будет примерно с апреля, когда мы закончим вакцинировать именно те уязвимые, скажем так, контролируемые наши группы – это медработники, педагоги, сотрудники транспорта, торговли, и вот мы тоже, кстати, с вами ведем разговор, работники СМИ”, – сказал министр, отвечая на вопрос, когда любой желающий сможет получить вакцину от коронавируса.

Пиневич рассказал, какие ещё вакцины, кроме российской, российско-белорусской, будут предлагаться. “Выпускают достаточно хороший спектр наши китайские коллеги, мы ведем с ними переговоры в том числе. Ну и российские вакцины – не одна “Спутник V”, – отметил глава Минздрава.

Он напомнил, что Беларусь уже приступила к работе по производству собственной вакцины. “Конечно, это вопрос более долгосрочный, и он в большей степени перспективный, исходя из того, что ситуация будет сохраняться”, – уточнил Пиневич.

По его словам, тенденция в снижении заболеваемости пневмониями во время праздников в Беларуси сохранилась. “Эта тенденция достаточно устойчива. Другой вопрос, что мы также прогнозируем и говорим о том, что с началом (может быть, с середины) февраля мы увидим наряду с этим падением небольшой рост. Почему? Потому что это то время, когда наступают сезонные заболевания традиционные, связанные с гриппом, парагриппом и группами заболеваний, относящихся к этой группе”, – пояснил Пиневич. По мнению министра, рост должен быть сглажен благодаря тому, что более 40% белорусов были своевременно привиты против гриппа.

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