Минск лишился права на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года

Минск лишился права на проведение матчей чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

В понедельник состоялось заседание совета Международной федерации хоккея (IIHF), посвященное этому вопросу.

“Матчи чемпионата мира будут перенесены из Минска”, – сказал собеседник агентства, не уточнив, где пройдут игры первенства.

Турнир пройдет с 21 мая по 6 июня. Проведение чемпионата мира было запланировано в Минске и Риге, но позднее различные европейские общественные организации стали призывать IIHF перенести чемпионат мира из Минска из-за напряженной политической ситуации в Беларуси. В январе несколько крупных спонсоров заявили, что откажутся финансировать чемпионат мира, если он пройдет в Беларуси.

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