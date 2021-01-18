Как художница Жанна Капустникова «сорвала» выставку в центре Минска

Перед новогодними праздниками в городской государственной галерее имени Михаила Савицкого должен был открыться международный художественный проект «Достаточно!». И он открылся. А через 48 минут закрылся! Просто рекорд для книги Гиннесса. Директор галереи Галина Ладисова, обойдя экспозицию, назвала выставку нерадостной и непраздничной. А какой она должна была быть, если главной темой заявленного проекта было насилие в семье? И эта тема, как и даты проведения выставки, были заранее утверждены администрацией галереи. И не вина художниц (а в проекте участвовали только женщины), что их работы так точно срезонировали с событиями, которые потрясают наше общество уже который месяц подряд.

Кстати, одним из триггеров молниеносного закрытия выставки в столичной галерее послужили работы Жанны Капустниковой под общим лаконичным названием «Даволi». Это, посчитала директор Ладисова, вообще провокация. Проницательные глаза администратора усмотрели в ней чуть ли не антиправительственный лозунг.

Мы встретились с автором «скандальных» картин.

– Этот провокационный с точки зрения директора «гвоздь» вы, Жанна, готовили на злобу дня? Ваши картины о наших сегодняшних событиях?

– Глупо оправдываться и вообще что-то объяснять. Не вина художника, что чьи-то начальственные глаза читают его картину, как пропагандистскую информацию в утренней газете. Выставка под названием «Достаточно!» прошла год назад в Витебске и в Вильнюсе. Заявка в галерею Савицкого подавалась заранее, чуть ли не за год. Тогда же примкнула к этому проекту и я. Нет, «Даволi» – это не «гвоздь», а название моего авторского полиптиха, включающего в себя семь работ. Есть еще «Досыць», «Устыла», «Абрыдла» и так далее. Все эти слова-синонимы написаны шрифтом, имитирующим вышивку и ткачество, на декоративных фонах. Но, как выяснилось,

директор заранее вообще не ознакомилась с экспликацией к выставке. Поэтому странно было слышать ее слова о наших картинах – она их видела впервые. Причем досталось и моим старым работам, которые неоднократно выставлялись на разных государственных площадках Беларуси. Затем она критически обсудила всех остальных художников, это длилось ровно 48 минут (кто-то засек время), именно столько и провисела выставка с момента фактического открытия. Затем было предложено все картины снять и забрать домой – мирно, корректно, без нервов. Я вывезла свои в этот же вечер, остальные художники – на следующий день. Никакого скандала и акций не планировалось – просто оказалось, что даже то, что можно было раньше, не разрешено сейчас.

– Будете ли вы продолжать серию своих уже знаменитых работ в стиле поп-арта «Дажынкi»? И, кстати, расскажите, как пришло на ум такое название? Праздник урожая, конечно, древний, но мероприятие чиновничье, лукашенковское… И вдруг становится художественным проектом!

– Мои «Дажынкi» – это утопия. Это ирония и самоирония, хотя моя любовь к людям на картинах от этого не меньше. Да, у многих есть отторжение этого древнего слова – из-за современного мероприятия. И я тоже поначалу искала другое название, вспоминала синонимы и в русском, и в украинском, и в белорусском языках. Но поняла, что никакое другое слово меня не устраивает. Конечно, когда выставляла серию первый раз, опасалась, что может достаться и от своих, и от чужих. В общем, рискнула. И не жалею. Зритель все понял правильно: мои «Дажынкi» с государственными не ассоциируются, они у нас сейчас приватизированы чиновниками и страшно забюрократизированы. Но этот праздник никогда не умрет. Он еще возродится.

– А вы вообще деревню хорошо знаете, что взялись за такое исследование нравов?

– Я по рождению горожанка. Но с некоторых пор подолгу живу с семьей в деревне далеко от Минска. Я не могу сказать, что теперь знаю деревню, но понимаю, что настоящая деревня не имеет ничего общего с моими «Дажынкамi». Деревня вымирает и умирает. Те, кто остался, живут тяжело и не верят, что можно жить иначе.

– А вы верите?

– Я верю. После первых «Дожинок» 2013 года были еще одни – «Другiя Дажынкi» 2015 года. Это была антиутопия, рефлексия на украинские события, но все истории, как и в первых «Дажынках», были про нас, про белорусов. Почти все они сильно резонируют с теми событиями, которые происходят сегодня в нашей стране. От этого временами становится страшно – лучше бы всё это осталось антиутопией, а не превращалось в реальность. Сейчас я работаю дальше, больше сказать не могу. А вы знаете, у меня просьба: мы с мужем хотим прямо в интервью передать привет нашему сельчанину Ивану Викторовичу, нашему доброму знакомому. Он много лет подряд выписывал «Народную Волю» и сейчас, когда вас перестали печатать на бумаге, очень переживает, что остался без информации. А компьютера у него, конечно, нет. Когда поедем, привезем ему распечатанные на принтере свежие номера «Народной Воли». Иван Викторович, не унывайте, скоро весна!

Публикация – из № 3 газеты “Народная Воля”. Полный выпуск газеты можно скачать по ссылке.

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